На підтримку України гурт Scorpions змінив текст хіта Wind of Change

Деталі

Гурт Scorpions зіграв свій хіт Wind of Change, випущений у 1990 році та присвячений падінню Берлінської стіни. На цей раз фанати почули змінену версію пісні.

В оригіналі Wind of Change співаються рядки "Follow the Moskva down to Gorky Park" ("Йди в Москву до Парку Горького"), але вокаліст замінив їх словами "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("А тепер послухай моє серце" – воно каже Україна").

Поки звучала пісня, на екрані з'явився синьо-жовтий знак миру, а один з гітаристів Scorpions підняв над собою гітару, пофарбовану у кольори українського прапора.