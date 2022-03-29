На підтримку України гурт Scorpions змінив текст хіта Wind of Change
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Німецький рок-гурт Scorpions викреслив москву з тексту свого хіта Wind of Сhange. 27 березня в рамках американського туру гурт дав концерт у Лас-Вегасі. Під час шоу музиканти виконали свою знамениту пісню замінивши рядок. Про це повідомляє УНН з посиланням на YouTube Mickael Sorensen.
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Гурт Scorpions зіграв свій хіт Wind of Change, випущений у 1990 році та присвячений падінню Берлінської стіни. На цей раз фанати почули змінену версію пісні.
В оригіналі Wind of Change співаються рядки "Follow the Moskva down to Gorky Park" ("Йди в Москву до Парку Горького"), але вокаліст замінив їх словами "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("А тепер послухай моє серце" – воно каже Україна").
Поки звучала пісня, на екрані з'явився синьо-жовтий знак миру, а один з гітаристів Scorpions підняв над собою гітару, пофарбовану у кольори українського прапора.