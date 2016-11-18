В Одесской области изъяли контрафактных сигарет на более чем 1 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Одесской области из незаконного оборота изъяли табачных изделий на сумму более 1 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФСУ.
Так, возле одного из рынков Одесской области задержали автомобиль MERCEDES-BENZ. По добровольному согласию водителя проведен осмотр транспортного средства, по результатам которого обнаружили и изъяли 72,4 тыс. пачек сигарет производства России и Беларуси без марок акцизного налога Украины, общей ориентировочной стоимостью более 1 млн грн.
В случае попадания и реализации изъятых табачных изделий на территорию Украины убытки в виде непоступления в бюджет акцизного налога составили бы более 513 тыс. грн.
Товар и автомобиль изъяли. Проводятся мероприятия по установлению происхождения и владельца выявленных товаров.
Следственные действия продолжаются.