На Одещині вилучили контрафактних цигарок на понад 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. В Одеській області з незаконного обігу вилучено тютюнових виробів на суму понад 1 млн. грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
Так, біля одного з ринків Одеської області затримано автомобіль MERCEDES-BENZ. За добровільною згодою водія проведено огляд транспортного засобу, за результатами якого виявлено та вилучено 72,4 тис. пачок цигарок виробництва Росії та Білорусі без марок акцизного податку України, загальною орієнтовною вартістю понад 1 млн. грн.
У разі потрапляння та реалізації вилучених тютюнових виробів на території України збитки у вигляді ненадходження до бюджету акцизного податку склали б понад 513 тис. грн.
Товар та автомобіль вилучено. Проводяться заходи щодо встановлення походження та власника виявлених товарів.
Слідчі дії тривають