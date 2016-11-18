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На Одещині вилучили контрафактних цигарок на понад 1 млн грн

На Одещині вилучили контрафактних цигарок на понад 1 млн грн

Київ • УНН

 • 7018 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. В Одеській області з незаконного обігу вилучено тютюнових виробів на суму понад 1 млн. грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.

Так, біля одного з ринків Одеської області затримано автомобіль MERCEDES-BENZ. За добровільною згодою водія проведено огляд транспортного засобу, за результатами якого виявлено та вилучено 72,4 тис. пачок цигарок виробництва Росії та Білорусі без марок акцизного податку України, загальною орієнтовною вартістю понад 1 млн. грн.

У разі потрапляння та реалізації вилучених тютюнових виробів на території України збитки у вигляді ненадходження до бюджету акцизного податку склали б понад 513 тис. грн.

Товар та автомобіль вилучено. Проводяться заходи щодо встановлення походження та власника виявлених товарів.

Слідчі дії тривають

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