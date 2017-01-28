В Одесской области пограничники обнаружили монеты, медали и личное дело генерала авиации

Среди ценных вещей монеты, медали и ордена, а также личное дело генерала авиации. Их пыталась вывезти из страны гражданка Украины, следуя через пункт пропуска "Кучурган".

При пересечении женщиной границы сначала сработал комплекс радиационного контроля "Янтарь". Источником излучения оказались авиационные часы. В ходе дальнейшего осмотра среди вещей гражданки были найдены 5 серебряных монет 20-го века, 5 юбилейных медалей, 2 ордена времен второй мировой войны и личное дело генерала авиации Красной армии.

По данному факту проинформированы представители СБУ и Нацполиции. Проводится проверка.