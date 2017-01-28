На Одещині прикордонники виявили монети, медалі та особисту справу генерала авіації
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 січня. УНН. Вчора майже опівночі на Одещині співробітники Держприкордонслужби виявили предмети, які мають історичну та культурну цінність. Їх намагались вивезти з України. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Серед цінних речей монети, медалі та ордени, а також особиста справа генерала авіації. Їх намагалася вивезти з країни громадянка України, слідуючи через пункт пропуску “Кучурган”.
Під час перетину жінкою кордону спочатку спрацював комплекс радіаційного контролю “Янтар”. Джерелом випромінювання виявився авіаційний годинник. У ході подальшого огляду серед речей громадянки були знайдені 5 срібних монет 20-го століття, 5 ювілейних медалей, 2 ордени часів другої світової війни та особиста справа генерала авіації червоної армії.
За цим фактом поінформовано представників СБУ та Нацполіції. Триває перевірка.