На новогодние праздники круглосуточно будут дежурить 200 ровенских спасателей
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 29 декабря. УНН. Во время новогодних и рождественских праздников на круглосуточном дежурстве будет находиться около 200 спасателей Ровенской области и более 50 единиц техники. Об этом сегодня сообщили на заседании оперативного штаба по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций при Ровенской ОГА, передает корреспондент УНН.
Представители управления ГосЧС в области также отметили, что в каждом районе на базе пожарно-спасательных частей созданы дополнительные резервные подразделения - около 190 человек личного состава и более 70 единиц техники.
Напомним, как сообщал УНН, в новогоднюю ночь в Николаевской области будут дежурить 217 спасателей и 90 единиц техники.