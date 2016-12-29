На новорічні свята цілодобово чергуватимуть 200 рівненських рятувальників
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. Під час новорічних і різдвяних свят на цілодобовому чергуванні перебуватиме майже 200 рятувальників Рівненщини та понад 50 одиниць техніки. Про це сьогодні повідомили на засіданні оперативного штабу з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій при Рівненській ОДА, передає кореспондент УНН.
Представники управління ДСНС в області також зауважили, що в кожному районі на базі пожежно-рятувальних частин створено додаткові резервні підрозділи - майже 190 чоловік особового складу та понад 70 одиниць техніки.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у новорічну ніч на Миколаївщині чергуватимуть 217 рятувальників та 90 одиниць техніки.