На новорічні свята цілодобово чергуватимуть 200 рівненських рятувальників

Представники управління ДСНС в області також зауважили, що в кожному районі на базі пожежно-рятувальних частин створено додаткові резервні підрозділи - майже 190 чоловік особового складу та понад 70 одиниць техніки.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у новорічну ніч на Миколаївщині чергуватимуть 217 рятувальників та 90 одиниць техніки.