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На месте памятника Ленину в Киеве собираются открыть инсталляцию

На месте памятника Ленину в Киеве собираются открыть инсталляцию

Киев • УНН

 • 10400 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. На месте свергнутого памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве в понедельник, 7 ноября, собираются открыть временную инсталляцию иранского художника Махмуда Бакши "Бесконечные празднования". Об этом сообщает фонд "Изоляция" на странице в Facebook, передает УНН.

"В понедельник, 7 ноября, в 18:00 фонд "Изоляция" представляет временную инсталляцию иранского художника Махмуда Бакши" Бесконечное празднования "(Endless Celebration) на месте свергнутого памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве", - говорится в сообщении.

Как отмечается, открытие инсталляции проходит в рамках проекта "Общественное соглашение", который стартовал в июне 2016 года.

"Установка "Бесконечное празднование" Махмуда Бакши является ироническим комментарием стороннего наблюдателя к историческому моменту, в котором сейчас находится Украина... Художник разработал этот проект как попытку визуально сформулировать исторический выбор, сделанный украинцами, когда они убрали памятник Ленину со своего места. Для инсталляции Бакши выбрал три цвета светофора, чтобы с помощью красного (силуэт Ленина) продемонстрировать невозможность вернуться к прошлому. Зеленый (Дева Мария) и желтый (поп-певица Мадонна), которые в свою очередь, демонстрируют возможные направления движения вперед. Также эти три лица олицетворяют столпы современного общества: идеологию, религию и экономику... Датой открытия проекта не случайно является 7 ноября - День Великой Октябрьской Революции. Инсталляция в коем случае не приурочена к этому событию, а наоборот использует дату как дополнительный инструмент, который усиливает ее значение", - добавили организаторы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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