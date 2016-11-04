На місці пам'ятника Леніну в Києві збираються відкрити інсталяцію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На місці поваленого пам’ятника Леніну на бульварі Тараса Шевченка в Києві у понеділок, 7 листопада, збираються відкрити тимчасову інсталяцію іранського митця Махмуда Бакші "Безкінечне святкування". Про це повідомляє фонд "Ізоляція" на сторінці у Facebook, передає УНН.
"У понеділок, 7 листопада, о 18:00 фонд "Ізоляція" презентує тимчасову інсталяцію іранського митця Махмуда Бакші "Безкінечне святкування" (Endless Celebration) на місці поваленого пам’ятника Леніну на бульварі Тараса Шевченка в Києві", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, відкриття інсталяції проходить у рамках проекту "Суспільна угода", що стартував у червні 2016 року.
"Інсталяція "Безкінечне святкування" Махмуда Бакші є іронічним коментарем стороннього спостерігача до історичного моменту, в якому наразі перебуває Україна... Художник розробив цей проект як спробу візуально сформулювати історичний вибір, зроблений українцями, коли вони прибрали пам'ятник Леніну зі свого місця. Для інсталяції Бакші вибрав три кольори світлофора, щоб за допомогою червоного (силует Леніна) продемонструвати неможливість повернутися до минулого. Зелений (Діва Марія) і жовтий (поп-співачка Мадонна), в свою чергу, демонструють можливі напрямки руху вперед. Також ці три обличчя уособлюють стовпи сучасного суспільства: ідеологію, релігію та економіку... Датою відкриття проекту невипадково є 7 листопада – День Великої Жовтневої Революції. Інсталяція у жодному разі не приурочена до цієї події, а навпаки використовує дату як додатковий інструмент, що підсилює її значення", - додали організатори.