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В Николаевской области из снежных заносов освободили 136 человек

В Николаевской области из снежных заносов освободили 136 человек

Киев • УНН

 • 7589 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 7 января. УНН. Сотрудники ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области освободили из снежных заносов 39 единиц транспорта и 136 человек. Об этом стало известно в ходе заседания областного оперативного штаба под председательством заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслава Боня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

В настоящее время отключены от электроэнергии 8 населенных пунктов. Для ликвидации последствий аварии задействованы 16 бригад облэнерго.

Сейчас в области наиболее проблемными участками являются дороги Очаковского направлении, а также участки на трассах М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" (на г.Таганрог) и М-13 "Кропивницкий - Платоново" (на г. Кишинев).

Сейчас всем ответственным службам предоставлено поручение активизировать работу по ликвидации снежных заносов на дорогах.

Напомним, из-за перемещения снежного покрова под воздействием сильного ветра решено с 12:00 7 января закрыть движение на автодорогах М-14 (на Одессу) и М-13 (на Кропивницкий) для проезда всех категорий транспортных средств.

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