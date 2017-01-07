На Миколаївщині зі снігових заметів звільнили 136 людей

На цей час відключено від електроенергії 8 населених пунктів. Для ліквідації наслідків аваріі задіяні 16 бригад обленерго.

Зараз в області найбільш проблемними ділянками є дороги Очаківського напрямку, а також ділянки на трасах М-14 “Одеса — Мелітополь — Новоазовськ” (на м.Таганрог) та М-13 “Кропивницький — Платонове” (на м.Кишинів).

Наразі всім відповідальним службам надане доручення активізувати роботу з ліквідації снігових наметів на дорогах.

Нагадаємо, через переміщення снігового покриву під впливом сильного вітру вирішено з 12:00 7 січня закрити рух на автодорогах М-14 (на Одесу) та М-13 (на Кропивницький) для проїзду всіх категорій транспортних засобів.