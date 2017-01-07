На Миколаївщині зі снігових заметів звільнили 136 людей
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 7 січня. УНН. Співробітники ГУ ДСНС України в Миколаївській області вивільнили із снігових заметів 39 одиниць транспорту та 136 людей. Про це стало відомо під час засідання обласного оперативного штабу під головуванням заступника голови Миколаївської облдержадміністрації В’ячеслава Боня, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Миколаївської ОДА.
На цей час відключено від електроенергії 8 населених пунктів. Для ліквідації наслідків аваріі задіяні 16 бригад обленерго.
Зараз в області найбільш проблемними ділянками є дороги Очаківського напрямку, а також ділянки на трасах М-14 “Одеса — Мелітополь — Новоазовськ” (на м.Таганрог) та М-13 “Кропивницький — Платонове” (на м.Кишинів).
Наразі всім відповідальним службам надане доручення активізувати роботу з ліквідації снігових наметів на дорогах.
Нагадаємо, через переміщення снігового покриву під впливом сильного вітру вирішено з 12:00 7 січня закрити рух на автодорогах М-14 (на Одесу) та М-13 (на Кропивницький) для проїзду всіх категорій транспортних засобів.