В Николаевской области полностью восстановлено электроснабжение во всех населенных пунктах
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 9 января. УНН. По состоянию на 8:00 9 января специалисты ПАО "Николаевоблэнерго" полностью восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах Николаевской области, сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области.
В период с 6 по 8 января подразделения Главного управления ГосЧС в Николаевской области привлекались 91 раз, где было задействовано 91 единицу техники и 209 человек личного состава. Из снежных заносов в течение трех суток вытащили 129 автомобилей, оказана помощь 520 лицам, из них доставили в больницы 1 беременную женщину и 9 больных людей.
По информации Службы автомобильных дорог в Николаевской области движение на дорогах государственного уровня восстановлено, в работе на автодорогах задействованы 11 единиц техники и 13 работников.
На территории Николаевской области работает 303 стационарных пункта обогрева. Еще 3 мобильных пункта обогрева находятся в резерве и готовы быть задействованы при первой необходимости.
В течение суток 7-8 января на территории Николаевской области экипажи медицинской скорой помощи осуществили 1002 выезда и госпитализировали с переохлаждением 11 человек.