На Миколаївщині повністю відновлено електропостачання у всіх населених пунктах

В період з 6 по 8 січня підрозділи Головного управління ДСНС у Миколаївській області залучалися 91 раз, де було задіяно 91 одиниця техніки та 209 чоловік особового складу. Із снігових заметів протягом трьох діб вилучено 129 автомобілів, надано допомогу 520 особам, з них доставлено до лікарень 1 вагітну жінку та 9 хворих людей.

За інформацією Служби автомобільних доріг у Миколаївській області рух на дорогах державного рівня відновлено, до роботи на автошляхах задіяні 11 одиниць техніки та 13 працівників.

На території Миколаївської області працює 303 стаціонарних пункти обігріву. Ще 3 мобільних пункти обігріву знаходяться в резерві та готові бути задіяні при першій необхідності.

Протягом доби 7-8 січня на території Миколаївської області екіпажі медичної швидкої допомоги здійснили 1002 виїзди та госпіталізували з переохолодженням 11 осіб.