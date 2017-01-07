На маршруты во Львове не вышло 405 из 502 автобусов

Анализ ситуации в разрезе каждого перевозчика:

ЛКП "АТП-1" - должно быть согласно паспорту (которые были до 31.12.2016 г.) 158 автобусов согласно GPS было 35 автобусов на маршруте, показатель количества транспорта на маршруте 22,2%.

Не выехал ни один автобус на маршрут № 1а, 2а, 4а, 6, 9, 47а.

Не более двух автобусов было на (проблемных) маршрутах (и) № 5а, 10, 28, 29, 37, 45.

ОАО "АТП-14630" - должно быть согласно паспорту (которые были до 31.12.2016 г.) 110 автобусов согласно GPS было 16 автобусов на маршруте, показатель количества транспорта на маршруте 14,5%.

Не выехал ни один автобус на маршруты № 36, 38, 54.

Не более двух автобусов было на (проблемных) маршрутах (и) № 19, 21, 26, 42, 44.

ООО "МЕРА и К" - должно быть согласно паспорту (которые были до 31.12.2016 г.) 95 автобусов согласно GPS было 11 автобусов на маршруте, показатель количества транспорта на маршруте 11,6%.

Не выехал ни один автобус на маршруты № 7, 12, 27, 35, 40.

Не более двух автобусов было на (проблемных) маршрутах № 8, 11, 33.

ООО "ФИАКР" - должно быть согласно паспорту (которые были до 31.12.2016 г.) 75 автобусов согласно GPS было 14 автобусов на маршруте, показатель количества транспорта на маршруте 18,7%.

Не выехал ни один автобус на маршруты № 18, 24, 39.

Не более двух автобусов было на (проблемных) маршрутах № 13, 17, 22, 41, 43.

ООО "УСПЕХ БМ" - должно быть согласно паспорту 64 автобуса, согласно GPS было 21 автобус на маршруте, показатель количества транспорта на маршруте 32,8%.

Не выехал ни однин автобус на маршрутах № 48.

Не более двух автобусов было на (проблемных) маршрутах № 49.

Всего на маршрутах во Львове должно курсировать (согласно паспортам, которые были до 31.12.2016 г.) 502, в то время выехали только 97.

Не выехали на маршрут - 405 автобусов.

Средние показатель количества автобусов по всем АТП: 20,0% от необходимого количества.

Не уехало ни одного автобуса на маршрутах № 1а, 2а, 4а, 6, 7, 9, 12, 18, 24, 27, 35, 36, 38, 39, 40, 47а, 48, 54.

Не более двух автобусов было на маршруте (проблемные маршруты) № 5а, 8, 10, 11, 13, 17, 22, 19, 21, 26, 28, 29, 33, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 49.

Рейтинг АТП по данным GPS:

ООО "УСПЕХ-БМ" - 32,8% автобусов на маршруте,

ЛКП "АТП-1" - 22,2% автобусов на маршруте,

ООО "ФИАКР" -18,7% автобусов на маршруте,

ОАО "АТП-14630" -14,5% автобусов на маршруте,

ООО "МЕРА и К" - 11,6% автобусов на маршруте.

Напомним, 7 января утром не вышло на маршрут 90% маршруток Львова.