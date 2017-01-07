На маршрути у Львові не вийшло 405 із 502 автобусів

Аналіз ситуації у розрізі кожного перевізника:

ЛКП “АТП-1” — має бути згідно з паспортом (які були до 31.12.2016 р.) 158 автобусів згідно з GPS було 35 автобусів на маршруті, показник кількості транспорту на маршруті 22,2 %.

Не виїхав жоден автобус на маршрут № 1а, 2а, 4а, 6, 9, 47а.

Не більше двох автобусів було на (проблемні) маршрутах (-и) № 5а, 10, 28, 29, 37, 45.

ПАТ “АТП-14630” — має бути згідно з паспортом (які були до 31.12.2016 р.) 110 автобусів згідно з GPS було 16 автобусів на маршруті, показник кількості транспорту на маршруті 14,5 %.

Не виїхав жоден автобус на маршрути № 36, 38, 54.

Не більше двох автобусів було на (проблемні) маршрутах (-и)№ 19, 21, 26, 42, 44.

ТОВ “МІРА і К” — має бути згідно з паспортом (які були до 31.12.2016 р.) 95 автобусів згідно з GPS було 11 автобусів на маршруті, показник кількості транспорту на маршруті 11,6%.

Не виїхало жодного автобуса на маршрути № 7, 12, 27, 35, 40.

Не більше двох автобусів було на (проблемні) маршрутах № 8, 11, 33.

ТОВ “ФІАКР” — має бути згідно з паспортом (які були до 31.12.2016 р.) 75 автобусів згідно з GPS було 14 автобусів на маршруті, показник кількості транспорту на маршруті 18,7 %.

Не виїхало жодного автобуса на маршрути № 18, 24, 39.

Не більше двох автобусів було на (проблемні) маршрутах № 13, 17, 22, 41, 43.

ТОВ “УСПІХ БМ” — має бути згідно з паспортом 64 автобуси, згідно з GPS було 21 автобус на маршруті, показник кількості транспорту на маршруті 32,8 %.

Не виїхало жодного автобуса на маршрутах № 48.

Не більше двох автобусів було на (проблемні) маршруті № 49.

Загалом на маршрутах у Львові мало б курсувати (згідно з паспортами, які були до 31.12.2016р.) 502, у той час виїхали лише 97.

Не виїхали на маршрут — 405 автобуси.

Середні показник кількості автобусів по всіх АТП: 20,0% від потрібної кількості.

Не виїхало жодного автобуса на маршрутах № 1а, 2а, 4а, 6, 7, 9, 12, 18, 24, 27, 35, 36, 38 , 39, 40, 47а, 48, 54.

Не більше двох автобусів було на маршруті (проблемні маршрути) № 5а, 8, 10, 11, 13, 17, 22, 19, 21, 26, 28, 29, 33, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 49.

Рейтинг АТП за даними GPS:

ТОВ “УСПІХ-БМ” — 32,8 % автобусів на маршруті,

ЛКП “АТП-1” — 22,2 % автобусів на маршруті,

ТОВ “ФІАКР” −18,7% автобусів на маршруті,

ПАТ “АТП-14630” −14,5% автобусів на маршруті,

ТОВ “МІРА і К” — 11,6% автобусів на маршруті.

Нагадаємо, 7 січня вранці не вийшло на маршрут 90% маршруток Львова.