На маршрути у Львові не вийшло 405 із 502 автобусів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. В період з 12:00-12:30 7 січня у Львові на 18 маршрутах не виїхав жоден автобус, а на 20 автобусних маршрутах виїхало не більше двох автобусів.
Аналіз ситуації у розрізі кожного перевізника:
ЛКП “АТП-1” — має бути згідно з паспортом (які були до 31.12.2016 р.) 158 автобусів згідно з GPS було 35 автобусів на маршруті, показник кількості транспорту на маршруті 22,2 %.
Не виїхав жоден автобус на маршрут № 1а, 2а, 4а, 6, 9, 47а.
Не більше двох автобусів було на (проблемні) маршрутах (-и) № 5а, 10, 28, 29, 37, 45.
ПАТ “АТП-14630” — має бути згідно з паспортом (які були до 31.12.2016 р.) 110 автобусів згідно з GPS було 16 автобусів на маршруті, показник кількості транспорту на маршруті 14,5 %.
Не виїхав жоден автобус на маршрути № 36, 38, 54.
Не більше двох автобусів було на (проблемні) маршрутах (-и)№ 19, 21, 26, 42, 44.
ТОВ “МІРА і К” — має бути згідно з паспортом (які були до 31.12.2016 р.) 95 автобусів згідно з GPS було 11 автобусів на маршруті, показник кількості транспорту на маршруті 11,6%.
Не виїхало жодного автобуса на маршрути № 7, 12, 27, 35, 40.
Не більше двох автобусів було на (проблемні) маршрутах № 8, 11, 33.
ТОВ “ФІАКР” — має бути згідно з паспортом (які були до 31.12.2016 р.) 75 автобусів згідно з GPS було 14 автобусів на маршруті, показник кількості транспорту на маршруті 18,7 %.
Не виїхало жодного автобуса на маршрути № 18, 24, 39.
Не більше двох автобусів було на (проблемні) маршрутах № 13, 17, 22, 41, 43.
ТОВ “УСПІХ БМ” — має бути згідно з паспортом 64 автобуси, згідно з GPS було 21 автобус на маршруті, показник кількості транспорту на маршруті 32,8 %.
Не виїхало жодного автобуса на маршрутах № 48.
Не більше двох автобусів було на (проблемні) маршруті № 49.
Загалом на маршрутах у Львові мало б курсувати (згідно з паспортами, які були до 31.12.2016р.) 502, у той час виїхали лише 97.
Не виїхали на маршрут — 405 автобуси.
Середні показник кількості автобусів по всіх АТП: 20,0% від потрібної кількості.
Не виїхало жодного автобуса на маршрутах № 1а, 2а, 4а, 6, 7, 9, 12, 18, 24, 27, 35, 36, 38 , 39, 40, 47а, 48, 54.
Не більше двох автобусів було на маршруті (проблемні маршрути) № 5а, 8, 10, 11, 13, 17, 22, 19, 21, 26, 28, 29, 33, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 49.
Рейтинг АТП за даними GPS:
ТОВ “УСПІХ-БМ” — 32,8 % автобусів на маршруті,
ЛКП “АТП-1” — 22,2 % автобусів на маршруті,
ТОВ “ФІАКР” −18,7% автобусів на маршруті,
ПАТ “АТП-14630” −14,5% автобусів на маршруті,
ТОВ “МІРА і К” — 11,6% автобусів на маршруті.
Нагадаємо, 7 січня вранці не вийшло на маршрут 90% маршруток Львова.