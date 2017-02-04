На луганском направлении за сутки боевики совершили 29 обстрелов - А.Мотузяник
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования на луганском направлении совершили 29 обстрелов позиций сил АТО. Об этом сказал сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 29 вражеских обстрелов, половина из которых - с применением тяжелого вооружения", - сказал он.
А.Мотузяник отметил, что традиционно вчера было жарко у Попаснянского района с эпицентром в Троицком, где боевики применяли вооружение в течение всех суток.
"Наибольшая активность врага прослеживалась уже после захода солнца. Тогда бандформирования вели мощный минометно-артиллерийский обстрел местных позиций сил АТО", - сообщил он.
По его словам, огонь велся с северо-восточного направления. При этом, добавил он, на остальных участках фронта луганского направления тяжелое вооружение вчера не применялось.
Кроме того, как отметил А.Мотузяник, ряд вооруженных провокаций произошли возле Бахмутской трассы и Станицы Луганской.
"И в районе последней после захода солнца вели огонь снайперы противника", - уточнил он.