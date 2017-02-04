На луганському напрямку за добу бойовики здійснили 29 обстрілів - О.Мотузяник
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Протягом минулої доби незаконні збройні формування на луганському напрямку здійснили 29 обстрілів позицій сил АТО. Про це сказав сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Всього за минулу добу на луганському напрямку сталося 29 ворожих обстрілів, половина з яких — із застосуванням важкого озброєння”, — сказав він.
О.Мотузяник наголосив, що традиційно вчора було гаряче біля Попаснянського району з епіцентром у Троїцькому, де бойовики застосовували озброєння упродовж усієї доби.
“Найбільша активність ворога простежувалася вже після заходу сонця. Тоді бандформування вели потужний мінометно-артилерійський обстріл тамтешніх позицій сил АТО”, — повідомив він.
За його словами, вогонь вівся з північно-східного напрямку. При цьому, додав він, на решті ділянок фронту луганського напрямку важке озброєння вчора не застосовувалося.
Крім того, як зазначив О.Мотузяник, низка збройних провокацій відбулися біля бахмутської траси і Станиці Луганської.
“І в районі останньої після заходу сонця вели вогонь снайпери противника”, — уточнив він.