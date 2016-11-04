В Луганской области депутата будут судить за незаконное завладение автомобилем

Установлено, что указанный депутат путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладел автомобилем, который находился на балансе органа местного самоуправления, после чего распорядился им по своему усмотрению.

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Северодонецкого городского совета по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК.

Справка: санкция ч. 1 ст. 289 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.