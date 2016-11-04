На Луганщині депутата судитимуть за незаконне заволодіння автомобілем
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Луганщині депутата судитимуть за незаконне заволодіння автомобілем, який належав міськраді. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Встановлено, що означений депутат, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволодів автомобілем, що перебував на балансі органу місцевого самоврядування, після чого розпорядився ним на власний розсуд.
Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно депутата Сєвєродонецької міської ради за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом)ККУ.
Довідково: санкція ч. 1 ст. 289 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від 1000 до 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк.