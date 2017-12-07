На КПВВ "Гнутово" задержали 300 кг мяса, которое пытались перевезти на оккупированные территории
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 7 декабря. УНН. Пограничники на КПВВ "Гнутово" задержали автомобиль с 300 кг мяса, которое везли на временно неподконтрольные Украины территории. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого пограничного отряда ГПСУ, передает УНН.
"В одном из автомобилей, который пересекал КПВВ в направлении неподконтрольных украинской власти территорий было обнаружено 300 кг говядины. Несмотря на то, что это мясо входит в перечень разрешенных - суммарный вес не должен превышать 75 кг ", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщают, что продукция была спрятана в сиденьях автомобиля, свидетельствует о сознании незаконных действий гражданином. Товар изъят.
Напомним, 19 ноября на КПВВ "Гнутово" задержали авто с литейными формами для военного производства.