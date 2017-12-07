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На КПВВ "Гнутово" затримали 300 кг м'яса, яке намагалися перевезти до окупованих територій

На КПВВ "Гнутово" затримали 300 кг м'яса, яке намагалися перевезти до окупованих територій

Київ • УНН

 • 10122 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 7 грудня. УНН. Прикордонники на КПВВ “Гнутово” затримали автомобіль з 300 кг м‘яса, яке везли на тимчасово непідконтрольні Україні території. Про це повідомили у прес-службі Донецького прикордонного загону ДПСУ, передає УНН.

“В одному з автомобілів, який перетинав КПВВ у напрямку непідконтрольних українській владі територій було виявлено 300 кг яловичини. Не зважаючи на те, що це м‘ясо входить в перелік дозволених — сумарна вага не має перевищувати 75 кг” — йдеться у повідомленні.

У відомстві повідомляють, що продукція була захована у сидіннях автомобіля, що свідчить про свідомість незаконних дій громадянином. Товар вилучено.

Нагадаємо, 19 листопада на КПВВ “Гнутове” затримали авто з ливарними формами для військового виробництва.

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