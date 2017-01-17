На границе с Польшей образовались очереди из 540 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. По состоянию на 6:00 вторника на границе Украины и Польши в трех пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 540 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 130 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ЧП "Краковец - Корчева" - 150 (дополнительная полоса - 50), в ЧП "Рава-Русская - Гребенне" - 200 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 6:00 не зафиксировано.