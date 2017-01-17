На кордоні з Польщею утворилися черги з 540 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Станом на 6:00 вівторок на кордоні України і Польщі у трьох пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 540 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 130 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Ягодин-Дорогуськ” на Волині.
У Львівській області у ПП “Краковець — Корчова” — 150(додаткова смуга — 50), у ПП “Рава-Руська — Гребенне” — 200 автомобілів.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 6:00 не зафіксовано.