На Киевщине ко второй годовщине деоккупации состоится концерт "БУЧА: LACRIMOSA"

В Киевской области состоится концерт "БУЧА: LACRIMOSA" ко второй годовщине деоккупации. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

В Храме Святого Апостола Андрея Первозванного Православной церкви Украины в городе Буча 31 марта состоится концерт "БУЧА: LACRIMOSA", посвященный памяти невинно убитых украинцев в результате военной агрессии рф.

Программа концерта включает произведения украинских и зарубежных композиторов, в частности, концертштюк Александра Козаренко, бициниум "Sallis" Эрхарда Боденштатца, ария "O let me weep" и произведение "Music for a while" Генри Персела и другие

В храме выступят артисты Liatoshynskyi Capella, под руководством дирижера Андрея Сиротенко, а солистами будут Олеся Люба, Роман Мелиш, Александра Деснова, Татьяна Войнаровская, Татьяна Гречановская, Лидия Ночовская, Наталья Фоменко и Игорь Тарновецкий.

Напомним

После освобождения Бучи стали известны многочисленные преступления оккупантов против мирного населения, в частности в городе погибло более 422 жителей.

