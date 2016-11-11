На Хмельнитчине правоохранители закрыли заведение с игровыми автоматами

Сотрудники управления защиты экономики в Хмельницкой области выявили и задокументировали факт незаконной деятельности подпольного игорного заведения, что функционировало в Каменце-Подольском в помещении интернет-клуба, расположенного по улице Князей Кориатовичей.

В ходе обыска правоохранители изъяли 11 мониторов и 11 системных блоков. Всю изъятую оргтехнику направлено на экспертизу.

По данному факту следственным отделом Каменец-Подольского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.203-2 "Занятие игорным бизнесом" Уголовного кодекса Украины. Подобные действия наказываются штрафом от 10 тыс. до 40 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.