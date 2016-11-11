На Хмельнитчине правоохранители закрыли заведение с игровыми автоматами

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15 марта, 19:03 • 111470 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155905 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Подпольный зал игорного бизнеса закрыли в Каменец-Подольском. Об этом сообщают в СК ГУНПУ в Хмельницкой области, передает УНН.

Сотрудники управления защиты экономики в Хмельницкой области выявили и задокументировали факт незаконной деятельности подпольного игорного заведения, что функционировало в Каменце-Подольском в помещении интернет-клуба, расположенного по улице Князей Кориатовичей.

В ходе обыска правоохранители изъяли 11 мониторов и 11 системных блоков. Всю изъятую оргтехнику направлено на экспертизу.

По данному факту следственным отделом Каменец-Подольского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.203-2 "Занятие игорным бизнесом" Уголовного кодекса Украины. Подобные действия наказываются штрафом от 10 тыс. до 40 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

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