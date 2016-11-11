На Хмельниччині правоохоронці закрили заклад з гральними автоматами
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Підпільний зал грального бізнесу закрили у Кам'янець-Подільському. Про це повідомляють у СК ГУНПУ у Хмельницькій області, передає УНН.
Працівники управління захисту економіки в Хмельницькій області виявили та задокументували факт незаконної діяльності підпільного грального закладу, який функціонував в Кам’янці-Подільському в приміщенні інтернет-клубу, розташованого по вулиці Князів Коріатовичів.
У ході обшуку правоохоронці вилучили 11 моніторів та 11 системних блоків. Усю вилучену оргтехніку направлено на експертизу.
За цим фактом слідчим відділом Кам’янець-Подільського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.203-2 “Зайняття гральним бізнесом” Кримінального кодексу України. Подібні дії караються штрафом від 10 тис. до 40 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.