В Херсонской области из-за непогоды без электроснабжения остались 10 населенных пунктов
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 7 января. УНН. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в результате сложных погодных условий в Херсонской области в связи с циклоном. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА.
Так, по состоянию на 6:00 7 января без электроснабжения в области осталось 10 населенных пунктов - один в Великолепетихский районе, два в Голопристанском районе и семь в Каховском районе.
Сейчас шесть бригад "Херсоноблэнерго" выполняют работы по ликвидации обесточивания.
Напомним, из-за непогоды в Украине остаются обесточенными более 70 населенных пунктов.