На Херсонщині через негоду без електропостачання залишилося 10 населених пунктів
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 7 січня. УНН. Продовжуються роботи з відновлення електропостачання внаслідок складних погодних умов на Херсонщині у зв'язку із циклоном. Про це УНН повідомили в прес-службі Херсонської ОДА.
Так, станом на 6:00 7 січня без електропостачання в області залишилося 10 населених пунктів — один у Великолепетихському районі, два у Голопристанському районі і сім у Каховському районі.
Наразі шість бригад “Херсонобленерго” виконують роботи по ліквідації знеструмлення.
Нагадаємо, через негоду в Україні залишаються знеструмленими понад 70 населених пунктів.