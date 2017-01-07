На Херсонщині через негоду без електропостачання залишилося 10 населених пунктів

Так, станом на 6:00 7 січня без електропостачання в області залишилося 10 населених пунктів — один у Великолепетихському районі, два у Голопристанському районі і сім у Каховському районі.

Наразі шість бригад “Херсонобленерго” виконують роботи по ліквідації знеструмлення.

Нагадаємо, через негоду в Україні залишаються знеструмленими понад 70 населених пунктів.