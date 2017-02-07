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В Херсонской области из-за АЧС закрыты около 35 нелегальных убойных цехов

Киев • УНН

 • 7862 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Херсонской области закрыты 35 нелегальных убойных цехов, которые работали без каких-либо санитарных документов. Об этом сообщается в общественный группе Facebook "Каховская заря", передает УНН.

В Херсонской области из-за АЧС закрыты около 35 нелегальных убойных цехов

"Поэтому, приобрести свинину сейчас в городе невозможно, за исключением нескольких точек.

В округе осталось только два юрлица, которые могут продавать мясо свинины и которые прошли проверку. Но розничная сеть развита недостаточно", - добавляется в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переводить ответственность за АЧС на "агентов Кремля" - это уже слишком

В связи с тем, что на территории Ивановского района был зафиксирован случай заболевания свиней африканской чумой в личном сельском хозяйстве, специалистами Каховской районной больницы ветеринарной медицины осуществляется объезд населенных пунктов Каховского района.

Как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не уменьшится.

По словам нардепа С.Тригубенко, ЕС больше не будет снисходительным к несостоятельности Украины побороть АЧС.

Украинские Национальные Новости

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