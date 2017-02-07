В Херсонской области из-за АЧС закрыты около 35 нелегальных убойных цехов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Херсонской области закрыты 35 нелегальных убойных цехов, которые работали без каких-либо санитарных документов. Об этом сообщается в общественный группе Facebook "Каховская заря", передает УНН.
"Поэтому, приобрести свинину сейчас в городе невозможно, за исключением нескольких точек.
В округе осталось только два юрлица, которые могут продавать мясо свинины и которые прошли проверку. Но розничная сеть развита недостаточно", - добавляется в сообщении.
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В связи с тем, что на территории Ивановского района был зафиксирован случай заболевания свиней африканской чумой в личном сельском хозяйстве, специалистами Каховской районной больницы ветеринарной медицины осуществляется объезд населенных пунктов Каховского района.
Как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не уменьшится.
По словам нардепа С.Тригубенко, ЕС больше не будет снисходительным к несостоятельности Украины побороть АЧС.