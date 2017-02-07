На Херсонщині через АЧС закрито близько 35 нелегальних забійних цехів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Херсонщині закриті 35 нелегальних забійних цехів, які працювали без будь яких санітарних документів. Про це повідомляється у громадський групі Facebook “Каховська зоря”, передає УНН.
“Тож, придбати свинину наразі в місті неможливо, за винятком декількох точок.
В окрузі залишилось лише дві юрособи, які можуть продавати м’ясо свинини і які пройшли перевірку. Але їх роздрібна мережа розвинута недостатньо”, — додається у повідомленні.
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У зв’язку з тим, що на території в Іванівському району був зафіксований випадок захворювання свиней на африканську чуму в особистому селянському господарстві, фахівцями Каховської районної лікарні ветеринарної медицини здійснюється об’їзд населених пунктів Каховського району.
Як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, у 2017 році випадків АЧС в Україні не зменшиться.
За словами нардепа С.Тригубенка, ЄС більше не буде поблажливою до неспроможності України побороти АЧС.