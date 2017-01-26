В Харьковской области из-за снега обрушилась крыша школьной котельной

"25.01.17 г. Харьковский район, Люботин, уул.Злагоды, 50. В 6:43 в ГУ ГосЧС поступило сообщение о разрушении крыши и части стены котельной школы №2. Возможная причина разрушения - большая масса снега на крыше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обвала пострадавших нет.

Кроме того, сообщается, что на время проведения ремонтных работ в школе приостановлены занятия до 30 января.

Напомним, 11 октября 2016 года около 10:00 утра в школе в Василькове произошло обрушение трех этажей здания. В результате аварии никто из детей не пострадал.