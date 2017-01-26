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В Харьковской области из-за снега обрушилась крыша школьной котельной

В Харьковской области из-за снега обрушилась крыша школьной котельной

Киев • УНН

 • 6120 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В Харьковской области в городе Люботин обрушилась крыша и часть стены школьной котельной из-за большой массы снега на крыше. Об этом говорится оперативной сводке за сутки, опубликованной на сайте Харьковской облгосадминистрации, передает УНН.

"25.01.17 г. Харьковский район, Люботин, уул.Злагоды, 50. В 6:43 в ГУ ГосЧС поступило сообщение о разрушении крыши и части стены котельной школы №2. Возможная причина разрушения - большая масса снега на крыше", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обвала пострадавших нет.

Кроме того, сообщается, что на время проведения ремонтных работ в школе приостановлены занятия до 30 января.

Напомним, 11 октября 2016 года около 10:00 утра в школе в Василькове произошло обрушение трех этажей здания. В результате аварии никто из детей не пострадал.

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