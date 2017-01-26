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На Харківщині через сніг обвалився дах шкільної котельні

На Харківщині через сніг обвалився дах шкільної котельні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. У Харківській області в місті Люботин обвалився дах та частина стіни шкільної котельні через велику масу снігу на даху. Про це йдеться оперативному зведенні за добу, опублікованому на сайті Харківської облдержадміністрації, передає УНН.

“25.01.17 р. Харківський район ,м.Люботин, вул.Злагоди ,50. О 06:43 в ГУ ДСНС надійшло повідомлення про руйнування даху та частини стіни котельної школи №2. Можлива причина руйнування - велика маса снігу на даху", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обвалу постраждалих немає.

Крім того, повідомляється, що на час проведення ремонтних робіт в школі припинено заняття до 30 січня.

Нагадаємо, 11 жовтня 2016 року близько 10 години ранку в школі у Василькові сталося обвалення трьох поверхів будівлі. У результаті аварії ніхто з дітей не постраждав.

Українські Національні Новини

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