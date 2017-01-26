На Харківщині через сніг обвалився дах шкільної котельні

“25.01.17 р. Харківський район ,м.Люботин, вул.Злагоди ,50. О 06:43 в ГУ ДСНС надійшло повідомлення про руйнування даху та частини стіни котельної школи №2. Можлива причина руйнування - велика маса снігу на даху", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обвалу постраждалих немає.

Крім того, повідомляється, що на час проведення ремонтних робіт в школі припинено заняття до 30 січня.

Нагадаємо, 11 жовтня 2016 року близько 10 години ранку в школі у Василькові сталося обвалення трьох поверхів будівлі. У результаті аварії ніхто з дітей не постраждав.