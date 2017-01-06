В Харьковской области арестовали несовершеннолетнего, подозреваемого в разбое на 94-летнюю бабушку
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Золочевский районный суд области взял под стражу 17-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на 94-летнюю бабушку в новогоднюю ночь. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Установлено, что в 5:00 утра 1 января текущего года молодой человек пьяный перелез через забор одного из домовладений и начал разбивать окна, чтобы попасть в дом.
Его заметила 94-летняя хозяйка дома. Она попросила парня прекратить. Вместо этого, злоумышленник потребовал у старушки деньги, выломал дверь и зашел в дом. Бабушка пыталась остановить вора. Парень начал ее избивать. Он сломал женщине плечо и ребра. Нашел на столе в комнате дома двести гривен и скрылся.
Действия подозреваемого квалифицировали по ч.3 ст.187 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.