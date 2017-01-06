На Харківщині арештували неповнолітнього, підозрюваного у розбої на 94-річну бабусю

Встановлено, що о 5 годині ранку 1 січня поточного року молодик напідпитку переліз через паркан одного із домоволодінь та почав розбивати вікна, щоб потрапити до будинку.

Його помітила 94-річна господарка дому. Вона попросила хлопця припинити. Замість цього, зловмисник почав вимагати у старенької гроші, виламав двері та зайшов до хати. Бабуся намагалася спинити злодія. Молодик почав її лупцювати. Він зламав жінці плече та ребра. Знайшов на столі у кімнаті будинку двісті гривень та втік.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч.3 ст.187 КК України. Досудове розслідування триває.