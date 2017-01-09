На дорогах Винницкой и Черкасской областей остается ограничение движения транспорта
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 9 января. УНН. По состоянию на 7:00 9 января автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН-Центр.
Сейчас остается ограничение движения автотранспорта на автодорогах в 4 областях: Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской.
За прошедшие сутки для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлекли 2 тыс. 557 единиц техники и 3 533 человека.
Подразделения ГосЧС освободили из снежных заносов 354 автомобиля, в которых находилось 984 человека.