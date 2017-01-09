На дорогах Вінницької та Черкаської областей залишається обмеження руху транспорту

Наразі залишається обмеження руху автотранспорту на автодорогах у 4 областях: Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській та Черкаській.

Протягом минулої доби для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 2 тис. 557 одиниць техніки та 3 тисячі 533 чоловік.

Підрозділами ДСНС вивільнено із снігових заметів 354 автомобілі, в яких перебувало 984 особи.