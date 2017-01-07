На Донбасс продолжается поставка топлива из РФ - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. На Донбассе зафиксированы очередные факты поставок материально-технических средств и горюче-смазочных материалов с территории РФ, прибывших в Ровеньки, Донецк и Луганск. Об этом говорится в сообщении главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.
"С территории РФ продолжается поставка материально-технических средств для соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. 6 января т.г. зафиксировано прибытие на станцию Ровеньки пяти железнодорожных цистерн с горюче-смазочными материалами (около 250 тонн)", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным разведки, протестные настроения среди жителей оккупированного Донбасса растут.