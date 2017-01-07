На Донбас продовжується постачання пального з РФ - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. На Донбасі зафіксовано чергові факти постачання матеріально-технічних засобів та пально-мастильних матеріалів з території РФ, які прибули у Ровеньки, Донецьк та Луганськ. Про це йдеться у повідомленні головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
"З території РФ продовжується постачання матеріально-технічних засобів для з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. 6 січня ц.р. зафіксовано прибуття на станцію Ровеньки п’яти залізничних цистерн з пально-мастильними матеріалами (близько 250 тонн)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними розвідки, протестні настрої серед жителів окупованого Донбасу зростають.