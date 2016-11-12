На Донбасс перемещена отремонтированная боевая техника из России - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Из Российской Федерации на оккупированный Донбасс прибыла очередная партия подкрепления, кроме цистерн с горючим, зафиксированы танки и самоходные артиллерийские установки, которые ремонтировались в России. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Из России прибыла очередная партия подкрепления для боевиков. Через Свердловск в направлении Краснодона доставлены 2 танка, в Ровеньки - 7 цистерн с горючим. Через район Саур-Могилы в направлении Тореза проехало 10 танков и 2 САУ "Гвоздика". Эта техника ремонтировалась на российской территории", - отметил он.
Как сообщал УНН, в зоне АТО в результате боевых действий погибли два украинских бойца, еще двое были ранены.