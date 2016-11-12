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15 марта, 19:03 • 109938 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151787 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128392 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121587 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107494 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102784 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98088 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127941 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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На Донбасс перемещена отремонтированная боевая техника из России - Минобороны

На Донбасс перемещена отремонтированная боевая техника из России - Минобороны

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Из Российской Федерации на оккупированный Донбасс прибыла очередная партия подкрепления, кроме цистерн с горючим, зафиксированы танки и самоходные артиллерийские установки, которые ремонтировались в России. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"Из России прибыла очередная партия подкрепления для боевиков. Через Свердловск в направлении Краснодона доставлены 2 танка, в Ровеньки - 7 цистерн с горючим. Через район Саур-Могилы в направлении Тореза проехало 10 танков и 2 САУ "Гвоздика". Эта техника ремонтировалась на российской территории", - отметил он.

Как сообщал УНН, в зоне АТО в результате боевых действий погибли два украинских бойца, еще двое были ранены

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