На Донбас переміщено відремонтовану бойову техніку з Росії - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. З Російської Федерації на окупований Донбас прибула чергова партія підкріплення, крім цистерн з пальним, зафіксовано танки та самохідні артилерійські установки, які ремонтувалися в Росії. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"З Росії прибула чергова партія підкріплення для бойовиків. Через Свердловськ у напрямку Краснодона доставлено 2 танки, у Ровеньки – 7 цистерн з пальним. Через район Савур-Могили у напрямку Тореза проїхало 10 танків та 2 САУ "Гвоздика". Ця техніка ремонтувалася на російській території", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, у зоні АТО внаслідок бойових дій загинули два українських бійці, ще двох було поранено.