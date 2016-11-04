На достройку шахты "Нововолынская" планируется выделить до 250 млн грн - Минэнергоугля
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметил, что на достройку шахты "Нововолынская" планируется выделили 200-250 миллионов гривен. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман не исключает, что шахта "Нововолынская" начнет работать.
"Если эту шахту можно будет запустить за 300 млн, то давайте", - отметил он.