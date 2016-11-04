На добудову шахти “Нововолинська” планують виділити до 250 млн грн — Міненерговугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик зазначив, що на добудову шахту "Нововолинська" планується виділили 200-250 мільйонів гривень. Про це він заявив під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
У свою чергу Прем’єр-міністр Володимир Гройсман не виключає, що шахта “Нововолинська” почне працювати.
“Якщо цю шахту можна буде запустити за 300 мільйонів, то давайте”, — зазначив він.