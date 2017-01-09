В Днепропетровской области в течение суток спасатели вытащили из снежного плена 8 автомобилей
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 9 января. УНН. В течение суток, в связи с ухудшением погодных условий, подразделения Главного управления Днепропетровской области привлекались для оказания помощи в 8 случаях. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Днепропетровской области.
Из них 5 - изъятия легковых автомобилей, 1 - изъятие автомобиля скорой медицинской помощи, 1 - изъятие микроавтобуса, 1 - изъятие грузового автомобиля.
Напомним, на дорогах Херсонской области государственного и регионального значения движение восстановлено. Продолжается расчистка от снежных заносов дорог местного значения в Белозерском районе.