На Дніпропетровщині протягом доби рятувальники витягли зі снігового полону 8 автомобілів
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 9 січня. УНН. Протягом доби, в зв’язку з погіршенням погодних умов, підрозділи Головного управління Дніпропетровщини залучались для надання допомоги у 8 випадках. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.
З них: 5 — вилучень легкових автомобілів, 1 — вилучення автомобіля швидкої медичної допомоги , 1- вилучення мікроавтобуса, 1- вилучення вантажного автомобіля.
Нагадаємо, на дорогах Херсонської області державного та регіонального значення рух відновлено. Продовжується розчищення від снігових заметів доріг місцевого значення у Білозерському районі.