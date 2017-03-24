В Черниговской области обнаружены бочки с химикатами

Отмечается, что земельный участок, на котором обнаружены бочки, является бывшей территорией машино-тракторного участка бывшего колхоза и находится за пределами села Толкачевка Прилуцкого района Черниговской области.

Четыре бочки сброшены в котлован, одна бочка находится на расстоянии 150 м от других. Бочки заполнены неизвестным веществом, которое имеет специфический едкий запах и находится в пастообразном и твердом агрегатном состоянии. Герметичность бочек нарушена, часть веществ попала на землю.

Точное количество (объем) вещества установить не представляется возможным.

В ходе проверки установить лиц, допустивших указанное правонарушение не удалось.

Несанкционированное размещение вышеуказанных веществ приводит к загрязнению земель и является нарушением ст. 45 Закона Украины "Об охране земель", ст.52 Закона Украины "Об охране окружающей природной среды".

Инспекцией направлены письма в Прилукскую райгосадминистрацию с требованием принять безотлагательные меры по ликвидации вышеупомянутых отходов.

Напомним, в экологическом комитете ВР констатировали критическую ситуацию в сфере обращения с опасными отходами.

Также напомним, Минприроды обещало представить Национальную стратегию обращения с отходами в декабре 2016 года. На сегодняшний день Министр не может назвать точной даты утверждения стратегии, однако выступает категорически против законодательного урегулирования ситуации в сфере отходов.

Между тем ряд областных государственных администраций вообще не понимают, какова нынешняя ситуация в сфере обращения с отходами, а другие - не могут утилизировать опасные отходы из-за нехватки средств.

Как ранее сообщал УНН, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (данные госстатистики за 2015 год). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.