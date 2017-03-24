На Чернігівщині виявлено бочки з хімікатами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В ході рейдової перевірки 21 березня 2017 року в адміністративних межах Товкачівської сільської ради Прилуцького району Чернігівської області виявлено п’ять бочок (по 200 л кожна) з хімічною речовиною невідомого складу та походження. Про це УНН повідомили у Державній екологічній інспекції у Чернігівській області.
Зазначається, що земельна ділянка, на якій виявлено бочки, є колишньою територією машино-тракторної дільниці колишнього колгоспу та знаходиться за межами села Товкачівка Прилуцького району Чернігівської області.
Чотири бочки скинуті в котлован, одна бочка знаходиться на відстані 150м від інших. Бочки заповнені невідомою речовиною, яка має специфічний їдкий запах та перебуває в пастоподібному і твердому агрегатному стані. Герметичність бочок порушена, частина речовин потрапила на землю.
Точну кількість (об’єм) речовини встановити не представляється можливим.
В ході перевірки встановити осіб, що допустили вказане правопорушення не вдалося.
Несанкціоноване розміщення вищевказаних речовин призводить до забруднення земель та є порушенням ст. 45 Закону України “Про охорону земель”, ст.52 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
Інспекцією направлені листи до Прилуцької райдержадміністрації з вимогою вжити невідкладних заходів щодо ліквідації вищезазначених відходів.
Нагадаємо, в екологічному комітеті ВР констатували критичну ситуацію у сфері поводження з небезпечними відходами.
Також нагадаємо, Мінприроди обіцяло представити Національну стратегію поводження з відходами у грудні 2016 року. На сьогоднішній день Міністр не може назвати точної дати затвердження стратегії, однак виступає категорично проти законодавчого врегулювання ситуації у сфері відходів.
Тим часом низка обласних державних адміністарцій взагалі не розуміють, яка нинішня ситуація у сфері поводження з відходами, а інші — не можуть утилізувати небезпечні відходи через брак коштів.
Як раніше повідомляв УНН, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (дані держстатистики за 2015 рік). Однак вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їх утилізацію.