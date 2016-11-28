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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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В Черниговской области правоохранители обнаружили незаконную АЗС

Киев • УНН

 • 4981 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области в рамках операции "Акциз-2016" разоблачили АЗС, которая осуществляла розничную торговлю ГСМ, не имея соответствующих документов разрешительного характера, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В Черниговской области правоохранители обнаружили незаконную АЗС

По результатам проведенных мероприятий изъято 4 тыс. литров дизельного топлива и оборудования, что использовалось для хранения и реализации ГСМ общей ориентировочной стоимостью 280 тыс. грн.

Изъятые ТМЦ переданы на ответственное хранение.

Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

Напомним, нелегальные АЗС в Днепропетровской области за 9 мес реализовали фальсифицированного топлива на более 2,3 млн. грн .

При этом, по словам С.Корецкого, цивилизованный рынок постоянно и откровенно говорит о ситуации, которая сейчас возникает на рынке топлива через "разгул" "серых" дилеров .

"Мы пишем открытые письма, обращаемся в правоохранительные органы с тем, чтобы они принимали все необходимые действия для того, чтобы остановить эту незаконную деятельность.

Конечно, в состоянии экономического кризиса люди будут искать для себя более дешевые варианты, и горючего тоже. Задача одна - позакрывать незаконные ячейки топливного бизнеса, и дать таким образом возможность системным игрокам, которые платят все налоги, которые везут качественное топливо, работать так, как они работают ", - подчеркнул гендиректор компании WOG.

Украинские Национальные Новости

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