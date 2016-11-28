В Черниговской области правоохранители обнаружили незаконную АЗС

По результатам проведенных мероприятий изъято 4 тыс. литров дизельного топлива и оборудования, что использовалось для хранения и реализации ГСМ общей ориентировочной стоимостью 280 тыс. грн.

Изъятые ТМЦ переданы на ответственное хранение.

Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

Напомним, нелегальные АЗС в Днепропетровской области за 9 мес реализовали фальсифицированного топлива на более 2,3 млн. грн .

При этом, по словам С.Корецкого, цивилизованный рынок постоянно и откровенно говорит о ситуации, которая сейчас возникает на рынке топлива через "разгул" "серых" дилеров .

"Мы пишем открытые письма, обращаемся в правоохранительные органы с тем, чтобы они принимали все необходимые действия для того, чтобы остановить эту незаконную деятельность.

Конечно, в состоянии экономического кризиса люди будут искать для себя более дешевые варианты, и горючего тоже. Задача одна - позакрывать незаконные ячейки топливного бизнеса, и дать таким образом возможность системным игрокам, которые платят все налоги, которые везут качественное топливо, работать так, как они работают ", - подчеркнул гендиректор компании WOG.