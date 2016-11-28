На Чернігівщині правоохоронці виявили незаконну АЗС

За результатами проведених заходів вилучено 4 тис. літрів дизельного палива та обладнання, що використовувалось для зберігання та реалізації ПММ загальною орієнтовною вартістю 280 тис. грн.

Вилучені ТМЦ передані на відповідальне зберігання.

Стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

Нагадаємо, нелегальні АЗС на Дніпропетровщині за 9 міс реалізували фальсифікованого пального на понад 2,3 млн грн.

При цьому, за словами С.Корецького, цивілізований ринок постійно і відверто говорить про ситуацію, яка зараз виникає на ринку палива через “розгул” “сірих” дилерів.

“Ми пишемо відкриті листи, звертаємося до правоохоронних органів з тим, щоб вони вживали всіх необхідних дій для того, аби зупинити цю незаконну діяльність.

Звичайно, у стані економічної кризи люди будуть шукати для себе більш дешевші варіанти, і пального також. Завдання одне — позакривати незаконні осередки паливного бізнесу, та дати таким чином можливість системним гравцям, які сплачують всі податки, які везуть якісне пальне, працювати так, як вони працюють”, — наголосив гендиректор компанії WOG.