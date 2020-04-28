В Черкасской области за сутки обнаружено 9 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. По состоянию на 28 апреля, в Черкасской области зарегистрировано 276 инфицированных короновирусом человек. Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
"По результатам ежедневного мониторинга COVID-19 сообщаем, что в области зарегистрировано 276 случаев коронавирусной инфекции, 8 больных умерли и 66 выздоровели.
Заболевания зарегистрированы на 18 админтерритория в г. Черкассы, Cмила, Умань, Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском, Катеринопольском, Корсунь-Шевченковском, Чернобаевском, Шполянском, Монастырищенском и Христиновском районах", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что за сутки было исследовано 267 образцов биоматериала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, с диагнозом - пневмония, а также контактные лица, общавшиеся с больными с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
Напомним, по состоянию на вчера, 27 апреля, коронавирус в Черкасской области был подтвержден у 267 человек.
Напомним, Черкасская области признана лучшим регионом по уровню обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты. За неполный месяц "Спільнодія Черкащини" - платформа сотрудничества власти, бизнеса и Черкасс - привлекла около 20 млн грн средств от благотворителей, из которых 14 млн грн - взнос Юрия Косюка, владельца крупнейшего производителя курятины в Украине, компании МХП ("Наша Ряба") , чьи мощности расположены на территории региона.
Помощь за это время получило более 40 медучреждений - от крупных больниц до сельских ФАПов. На средства защиты медиков и тесты потрачено уже 18 млн грн.