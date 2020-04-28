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На Черкащині за добу виявлено 9 інфікованих коронавірусом

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Станом на 28 квітня, на Черкащині зареєстровано 276 інфікованих короновірусом осіб. Про це повідомляє Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.

"За результатами щоденного моніторингу за COVID-19 повідомляємо, що в області зареєстровано 276 випадків коронавірусної інфекції, 8 хворих померло та 66 одужали.

Захворювання зареєстровані на 18 адмінтериторіях в м. Черкаси, Cміла, Умань, Золотонішському, Городищенському, Кам’янському, Лисянському, Канівському, Смілянському, Маньківському, Черкаському, Уманському, Катеринопілському, Корсунь-Шевченківському, Чорнобаївському, Шполянському, Монастирищенському та Христинівському районах", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що за добу було досліджено 267 зразків біоматеріалу від хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію,з діагнозом - пневмонія, а також контактні особи, які спілкувалися з хворими з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, станом на вчора, 27 квітня, коронавірус на Черкащині було підтверджено у 267 осіб.

Нагадаємо, Черкащина визнана найкращим регіоном за рівнем забезпеченості медиків засобами індивідуального захисту. За неповний місяць "Спільнодія Черкащини" — платформа співпраці влади, бізнесу і черкащан — залучила близько 20 млн грн коштів від благодійників, з яких 14 млн грн — внесок Юрія Косюка, власника найбільшого виробника курятини в Україні, компанії МХП ("Наша Ряба"), чиї потужності розташовані на території регіону.

Допомогу за цей час отримало понад 40 медзакладів — від великих лікарень до сільських ФАПів. На засоби захисту медиків та тести витрачено вже 18 млн грн.

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